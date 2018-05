Francia, Lloris: "Bella prova con l'Italia, ci attende un match difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano della Nazionale francese Hugo Lloris ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Italia: "È speciale per me tornare a Nizza con la maglia della Nazionale. Sono concentrato sulla partita, sarà importante per creare feeling tra di noi ed essere pronti per l'esordio al Mondiale con l'Australia. La Francia quest'anno è molto giovane rispetto al passato, ma ha comunque grande voglia di vincere. Noi calciatori più esperti dovremo dare l'esempio giusto. Italia? Sarà una bella prova, nonostante l'assenza dell'Italia in Russia. Sarà un match complicato e importante. Pogba? Non è più un giovanotto, ha accumulato esperienza. Ha tanto talento e vuole brillare al prossimo Mondiale. Tutti si aspettano da lui che sia un leader, sta trovando la maturità. Zidane? Rispetto la sua decisione, non posso che ammirare il lavoro di Zidane a Madrid. È stato un grande giocatore, che ha segnato la storia. Lo abbiamo ammirato in campo e ora lo ammiriamo in panchina".