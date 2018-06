Francia, Lloris: "Non ci sentiamo i favoriti per la vittoria del Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'esordio della Francia a Russia 2018 contro l'Australia: "Ci sono grandi nazionali come Brasile, Germania e Spagna. Noi non ci sentiamo i favoriti, andiamo step by step: se guardi troppo avanti rischi di sbagliare. La partita di domani? Sarà una battaglia. Ma il Mondiale arriva solo una volta in quattro anni, divertiamoci e diamo felicità ai tifosi".