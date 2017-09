Francia, Lloris: "Restano tre gare, rimaniamo concentrati sull'obiettivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere e capitano della Francia Hugo Lloris ha parlato del momento della nazionale di Deschamps: “Restano tre partite, è il rush finale. E’ importante gestire bene la gara di domani e quelle di ottobre - riporta L’Equipe -. Lo avevamo detto che sarebbe stato necessario fare una partita senza errori per arrivare al primo posto. Dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo che finché non è matematico non è raggiunto. Dobbiamo fare ancora degli sforzi, rimanere in forma e fare di tutto per non abbassare la tensione”.