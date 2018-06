Francia, Lloris: "Tre punti essenziali, ma bisogna migliorare"

AMIENS all. Christophe Pélissier (confermato) Acquisti Dekoke (dc, Boulogne, fp) Labeau (pc, Créteil, fp) Lefort (dc, Quevilly, fp) Mamilonne (pc, Quevilly, fp) N'Dombèlé (cc, Lione, fp) Cessioni Avelar (ts, Torino, fp) Dompé (ad, Standard Liegi, fp) Kakuta (tq, Hebei...

Frosinone, Stirpe: "In A per rimanerci, nelle due gare superiori al Palermo"

Frosinone, con la promozione in A obbligatorio il riscatto di Bardi

Frosinone, Longo: “Una grande gioia. Promozione mai in dubbio"

Juventus, sirene inglesi per Sturaro. I tifosi spingono per l'addio

Cagliari, Srna accetta la proposta sarda: in settimana le visite

Inter, Thohir sicuro: "In questo Mondiale tiferò per la Francia"

Lazio, c'è ancora distanza con il West Ham per Felipe Anderson

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 giugno

Juve, Sturaro piace in Premier: i bianconeri fissano il prezzo

Si scalda il mercato in Spagna: Messi apre il Clasico per Salah

Per Skriniar l'Inter non ci sente: a breve rinnovo e adeguamento

Milan, tra maturità e mercato: per Donnarumma un’altra estate calda

Napoli, caccia al portiere "senza fretta" per accontentare Ancelotti

Hugo Lloris, portiere della Francia, ai microfoni di TF1 ha parlato dopo la vittoria conquistata al debutto contro l'Australia: "Penso che tutte le partite saranno difficili. Era essenziale prendere i tre punti. Questo ci darà una dinamica positiva e acquisiremo sicurezza. E' stato tutt'altro che perfetto. Dovremo alzare il nostro livello. Cerco di essere lì per la squadra e aiutarla a vincere, sono rimasto molto concentrato".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy