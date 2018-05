Francia, Matuidi: "La mia esperienza a servizio del talento della rosa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi, ieri capitano della Francia nell'amichevole contro l'Irlanda, ha parlato al termine della vittoria per 2-0: "Abbiamo giocato bene contro una squadra che si è chiusa in difesa. Siamo stati pazienti e con determinazione abbiamo trovato il gol. Era importante iniziare la preparazione al Mondiale con una vittoria. La fascia da capitano? Il titolare è Lloris ma cerco di rispondere presente quando mi viene chiesto di indossarla. Abbiamo un gruppo giovane e dobbiamo trasmettere la nostra esperienza considerando che in rosa c'è un enorme talento".