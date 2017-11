Francia, Matuidi: "La preparazione per il Mondiale inizia adesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima amichevole contro il Galles: "Anche se non si tratta di una competizione ufficiale, quando si indossa la maglia della Francia, si tratta sempre di una sfida importante. La nostra preparazione in vista del Mondiale inizia adesso. E' bello poter giocare una competizione come questa e non si può dire che è ancora lontana visto che il tempo passa velocemente. Dato che siamo già qualificati, il mio unico pensiero è quelli di conquistare un posto tra i convocati, come tutto il resto del gruppo. Siamo molto concentrati sul nostro obiettivo. Il Galles? Anche è stato eliminato, dopo una sola sconfitta contro l'Irlanda, è una squadra di qualità. Contro di loro e contro la Germania saranno due sfide molto interessanti. Siamo tutti pronti per disputare questo tipo di gare".