Francia, Pogba: "Non ci aspettavamo una gara così complicata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 2-1 conquistata nella prima gara del Mondiale contro l'Australia, Paul Pogba decisivo per la seconda rete francese ha detto: "È stato molto complicato. Non ci aspettavamo una partita così dura e abbiamo affrontato una squadra così ben organizzata, anche se avevamo visto alcuni video. Loro erano davvero determinati, si difendevano bene. È stato difficile trovare spazi tra le linee, dove siamo forti. Non abbiamo avuto molte opportunità, come facciamo di solito. Ora sappiamo cosa aspettarci. Le partite della Coppa del Mondo sono molto difficili, ma siamo comunque positivi. Pensiamo ai tre punti molto importanti che abbiamo ottenuto".