Francia, Pogba: "Non sono normale. Non vengo giudicato come gli altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da France Football, Paul Pogba parla del suo utilizzo nel 4-3-3: "Se non funziona la responsabilità cadrà su di me. Se sono in una buona giornata ma non vinciamo i critici si scaglieranno su di me. È ingiusto, non è normale. Non sono normale, non sono giudicato come gli altri quindi non sono normale. E prendo la cosa come una sfida".