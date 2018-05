Francia, Tolisso: "Dobbiamo continuare a crescere in qualità e ritmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale francese, ha commentato così la vittoria per 2-0 in amichevole contro l'Irlanda: "Abbiamo giocato una buona partita nel complesso. Siamo stati bravi, sapevamo che avremmo dovuto combattere anche sul piano atletico. Sono amichevoli che danno fiducia in vista del Mondiale. Non possiamo parlare della partita perfetta perché possiamo sempre fare meglio. Dobbiamo prendere quanto di buono fatto per continuare a crescere in qualità e in ritmo".