Francia, Tolisso: "Ho parlato con Ribery del 2006, dipende tutto da noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della nazionale francese di Clairefontaine, oggi è intervenuto in conferenza stampa Corentin Tolisso che ha ammesso di aver parlato con il compagno del Bayern Ribery del Mondiale 2006, nel quale la Francia è arrivata in finale contro l'Italia: "Mi ha parlato molto della Coppa del mondo del 2006. Gli ho fatto molte domande. Ha giocato con giocatori come Zidane, Vieira o Makelele. Avevo solo dodici anni, è il primo Mondiale che ricordo davvero. Mi ha detto come è andata per lui. Mi ha detto che un Mondiale è davvero un momento eccezionale. Il nostro obiettivo? Andare il più lontano possibile. Lo sappiamo. Tutti i giocatori vogliono andare lontano. Penso che abbiamo la capacità e il potenziale per farlo ,a dovremo lavorare. Dipende solo da noi".