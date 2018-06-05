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Francia, Varane: "Abbiamo attacco spaventoso. Voglio vincere anche qui"

05.06.2018 21:49 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 2674 volte
© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Real Madrid e della Nazionale francese Raphael Varane ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro dei Bleus: "In questa stagione ho giocato con continuità. Ho cercato di dare affidabilità a Zidane, dimostrandogli che poteva contare su di me. Mbappé-Griezmann-Dembelé? Ogni avversario deve avere paura dei giocatori di qualità che abbiamo. È una questione di equilibrio, tutto qui. Difensivo, ma anche offensivo, per sfruttare ancora di più questo potenziale. Ci stiamo ancora assestando, ma non abbiamo paura di avere giocatori così tra di noi. È un punto di forza. Obiettivi? Col Real ho vinto, con la Francia no. Questa è sicuramente una motivazione ulteriore".
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