Germania, Bierhoff: "Sané out? Conta il gruppo. Draxler sarà la sorpresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oliver Bierhoff, direttore responsabile delle nazionali tedesche e dello sviluppo del calcio, parla a La Gazzetta dello Sport commentando il momento della Germania e i possibili protagonisti: "Se bisogna fidarsi di un portiere che ha saltato tutta la stagione? Sì, Neuer non ha nessun pensiero, non ho paura. Tutti stupiti per l'esclusione di Sané? Ci sta, posso immaginare. Per le qualità di Sané, per la seconda parte di stagione in Premier, ma per un torneo ora non eravamo convinti. E’ una scommessa, decisione difficile ma pensata. Conta il gruppo. Un giocatore che può lanciarsi definitivamente? Julian Draxler, anche se ha giocato poco a Parigi ma è maturato con il ruolo di capitano alla Confederations".