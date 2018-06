Germania, Boateng torna in gruppo: "Finalmente con la squadra"

FAVILLI TORNA ALLA JUVE. LICHTSTEINER SALUTA L'ITALIA. NAPOLI, SPUNTA ACHRAF DEL REAL MADRID. ORE DECISIVE PER JORGINHO. MALCOM-INTER, C'E' L'ACCORDO. ROMAGNOLI RINNOVA COL MILAN. ALISSON TRA CHELSEA E REAL MADRID. Un attaccante per la Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno

Fiorentina, l'ultimo nome per la porta è Schwolow del Friburgo

Genoa, trattativa col Brescia per lo scambio Morosini-Bisoli

Marolda: "Napoli, Jorginho out. Leno in, Sirigu alternativa"

Napoli, per la difesa spunta Achraf del Real Madrid. Piace anche Lainer

Juve, dall'Ascoli torna Favilli per 7 mln. Giaretta: "Stiamo per chiudere"

Sensi: "Ho un contratto col Sassuolo, per adesso voglio crescere qui"

Carlo Longhi: "VAR grande traguardo per gli arbitri"

Juve, il papà di Marchisio: "Trattato come l'ultimo dei centrocampisti"

Parma, pazza idea inglese per l'attacco: piace Crouch

Lautaro Martinez: "L'Inter ha messo tanti soldi per prendermi"

Salernitana, "promozione" per Sprocati: la Lazio lo chiama a Roma

Bologna, Gazzoni Frascara saluta Verdi: "Non è Messi"

Genoa, per la difesa piace Dawidowicz del Palermo

Torino, ballano quattro milioni con il Sunderland per Ndong

Back in team training today 🇩🇪 ...finally 🔥🙌🏾 @dfb_team pic.twitter.com/04akWzJJoO

È finalmente rientrato in gruppo Jerome Boateng . Il difensore del Bayern Monaco, infortunatosi in Champions contro il Real Madrid, è tornato a lavorare solamente oggi col resto della Nazionale tedesca. Ieri il ct Low aveva confermato infatti l'obiettivo di Juventus e Napoli tra i convocati, escludendo il centrale del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Questo il tweet di Boateng:

