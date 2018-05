Germania, Khedira: "Mi sento più forte e maturo rispetto al 2014"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato dal ritiro della Nazionale tedesca in vista dei Mondiali in Russia. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset: "Nel 2014 sono arrivato in Brasile dopo aver giocato la finale di Champions ma soprattutto dopo la rottura del legamento crociato. Adesso è diverso e mi sento anche più forte e maturato".