Germania, Khedira: "Sto bene, che emozione tornare a Stoccarda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Norvegia, Sami Khedira è intervenuto in conferenza stampa: "Sto bene, farò parte della squadra che scenderà in campo. Dal 2010 non ho più avuto l’opportunità di giocare a Stoccarda. Sarà una partita speciale ed emozionante".