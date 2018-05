Germania, Kroos: "La sconfitta contro il Brasile mi ha dato sui nervi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Germania perde in amichevole contro il Brasile per 1-0 e anche se si trattava solo di un'amichevole Toni Kroos non ci sta: "Il modo in cui abbiamo perso mi ha dato sui nervi ma non mi spaventa in previsione del Mondiale. Questo però non nasconde che volevo si giocasse meglio" ha dichiarato l'asso del Real Madrid in mixed zone.