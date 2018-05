Germania, lo juventino Khedira rivela: "Nel 2015 ho pensato al ritiro"

Nel corso di un'intervista concessa a ZDF, il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha rivelato di essere ad un passo dal ritiro nel 2015: "Voglio essere uno dei migliori e voglio competere con i migliori. Non ero in grado di competere con i migliori sul campo e poi non mi piaceva più. Poi ho affrontato la situazione. Dal momento che ho cambiato il mio atteggiamento nei confronti della professione e anche il mio atteggiamento personale, questa idea non esiste più", riporta Tuttomondiali.it.