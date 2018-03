Germania, Low: "Gruppo emozionante. Ma nessuna paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Low, commissario tecnico della Germania campione del Mondo in carica, ha commentato il sorteggo della girone del Mondiale con Messico, Svezia e Corea del Sud: "Sono avversari di livello. Noi nel girone vogliamo gettare le basi per difendere il titolo. Questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo certamente paura, non ci sono motivi per esserlo. Penso che sarà un gruppo emozionante, con ognuna delle squadre con tanti giocatori di livello".