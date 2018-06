Germania, Low: "Neuer domani titolare. Boateng, Muller e Hummels out"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a smentire le voci sul suo possibile approdo sulla panchina del Real Madrid, il ct della Germania Joachim Low ha parlato anche delle condizioni fisiche del portiere Manuel Neuer e degli altri infortunati in conferenza stampa: "Le cose per Neuer andranno bene. Stasera gli parlerò e, salvo colpi di scena, domani partirà dal 1' nell'amichevole con l'Austria. Boateng invece non è ancora pronto per giocare, così come Hummels e Muller".