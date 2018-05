© foto di J.M.Colomo

Dopo una stagione piena di infortuni, la partecipazione di Neuer al Mondiale è stato in dubbio. Tuttavia il commissario tecnico della Germania Joachim Loew ha detto: "Se verrà con noi in Russia, sarà il numero 1. Sono ottimista sul suo recupero e se verrà con noi non sarà per sedersi in panchina".