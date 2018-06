Germania, Reus: "Dobbiamo lavorare. Bello giocare con la nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Austria in amichevole, Marco Reus ha parlato della prestazione della Germania: "Nella ripresa abbiamo smesso di giocare a calcio e questo ha permesso all'Austria di avere occasioni e di segnare gol. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma abbiamo piena fiducia nello staff. Sono trascorsi due anni da quando ho indossato questa maglia l'ultima volta, per me oggi è stato bello e importante tornare a giocare con la Germania".