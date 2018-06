Germania, Sané: "Accetto la decisione. Andate e vincete il titolo"

© foto di Imago Sportfotodienst

La sua esclusione ha scatenato un fiume di polemiche nei confronti del CT tedesco Joachim Loew. Leroy Sané, però, non muove accuse nei confronti del tecnico e attraverso i propri account social manda un messaggio ai compagni di squadra in vista del Mondiale: "Grazie a tutti per i messaggi di incoraggiamento ricevuti ieri e oggi. Sono ovviamente scontento per la mancata partecipazione al Mondiale ma accetto la decisione e farò il massimo per tornare più forte. Auguro i più grandi successi alla Nazionale tedesca in Russia. Andate a vincere il titolo!".