Germania, si rivede Neuer per mezz'ora. Speranze ancora accese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie da casa Germania. In Alto Adige per preparare il Mondiale, la selezione ha assistito al ritorno di Manuel Neuer, se pur per soli 30 minuti. Il portire si è disimpegnato nel secondo tempo della partitella contro l'Under 20. Le sue condizioni sono costantemente monitorate: Joachim Low, per precauzione, ha chiamato 4 estremi difensori: Ter Stegen, Leno e Trapp.