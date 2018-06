Gesto di Benatia fa giro del mondo: protegge bimba col gagliardetto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo futuro potrebbe non essere alla Juventus. In attesa di novità sul fronte mercato e dell'inizio di Russia 2018, il difensore e capitano del Marocco Mehdi Benatia ha fatto breccia nel cuore di tanti tifosi con un suo gesto. Prima dell'amichevole vinta per 2-1 contro la Slovacchia, l'ex Udinese, Roma e Bayern Monaco ha protetto dalla pioggia con il gagliardetto del Marocco la bambina che l'ha accompagnato a centrocampo per gli inni. Il portiere marocchino, Yassine Bounou, ha poi provato a fare lo stesso con la sua mano sulla testa della bambina che aveva davanti a sé. Gesto e immagine che, ovviamente, è diventato virale.