Giappone, i 23 per il Mondiale: ci sono gli ex italiani Nagatomo e Honda

Dal ritiro della Croazia ha preso la parola Ivan Strinic, neo terzino del Milan: "Sono felice di aver firmato per i rossoneri. Là troverò Kalinic e mi auguro che il club possa prendere anche Badelj. Io voglio solo lavorare e dimostrare le mie qualità".

Marsiglia, trovato l'accordo per il rinnovo di Rolando

CR7 disgustato per l'addio di Zidane. Ma Perez non può perdere anche lui

Real Madrid, Raul potrebbe affiancare Pochettino in panchina

Vidal: "Valuterò se lasciare il Bayern, andrei via per la Champions"

Trabzonspor, offerta per Mihajlovic: il tecnico serbo rifiuta

Atletico Madrid, Thauvin il prescelto per far dimenticare Griezmann

AS in prima pagina saluta Zidane: "Hasta siempre"

Mundo Deportivo su Zidane: "Il Real Madrid in shock"

Liverpool, il Sun in prima pagina: "Il Real Madrid pensa a Klopp"

Il Daily Telegraph in prima pagina: "Agitazione Chelsea"

Il Sun annuncia: "Il Chelsea in pressing su Zidane"

Il ct del Giappone, Akira Nishino , ha comunicato la lista dei 23 convocati per il Mondiale di Russia 2018. Questo l'elenco:

