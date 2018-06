Griezmann beffa tutti: "Non svelerò oggi il mio futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antoine Griezmann, attaccante della Francia e dell'Atletico Madrid, ha deluso tutti i giornalisti presenti in sala stampa, che si aspettavano un annuncio sul futuro del Piccolo Diavolo: "La decisione è presa. So che c'è grande attesa, ma oggi non è il giorno per comunicarla", ha dichiarato il giocatore, che dunque non scioglie le riserve sulla permanenza all'Atletico Madrid.