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Russia 2018

Higuain: "La gente ha capito che mi sono rotto la schiena per l'Argentina"

30.05.2018 22:49 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 16238 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato del Mondiale che attende con la maglia della Nazionale argentina. "Sono felice perché dopo tanti anni credo che la gente abbia capito che mi sono rotto la schiena per questo Paese. Sentire l'appoggio dei tifosi ti rende più forte e vai al Mondiale con un altro spirito". Quasi emozionato il campione argentino, che preferisce allontanare le previsioni: "Ci sono molti fattori, sono sette partite e dobbiamo rimanere concentrati", le parole del Pipita dopo la vittoria per 4-0 nell'amichevole contro Haiti.

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