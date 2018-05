Ibra chiama la Svezia: "Possibilità alle stelle di vedermi al Mondiale"

Torna a parlare, tramite il suo profilo Twitter, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, emigrato a far fortuna con la maglia dei Los Angeles Galaxy in MLS, si è espresso sul tema del possibile ritorno nella nazionale svedese per disputare i Mondiali di Russia 2018. "Le possibilità di vedermi giocare il Mondiale sono alle stelle!", ha scritto l'asso ex United, accompagnando il tutto con l'hashtag #FifaWorldCup2018. Ecco il tweet:

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15 aprile 2018