Ibrahimovic deciso: "Un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto sul canale statunitense ABC, Zlatan Ibrahimovic ha ribadito ancora una volta che ai Mondiali in Russia ci sarà: "Un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale" ha dichiarato lo svedese. La palla passa al commissario tecnico della Svezia Jan Andersson che nelle scorse settimane aveva ribadito che la decisione sarebbe spettata solo a lui. Ibrahimovic, 36 anni, ha lasciato la Nazionale dopo gli Europei del 2016 in Francia.