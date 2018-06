Ibrahimovic: "Svezia tra le favorite al Mondiale. Mbappé e Pogba le stelle"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tra i grandi esclusi del Mondiale, l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha pronosticato stelle e favoriti in Russia: "Dico Pogba e Mbappé. Il primo è veloce e forte tecnicamente. Il secondo, anche se ancora non ha raggiunto il top, è pronto per fare il salto. Favoriti? Spagna, Germania, Brasile e ovviamente anche l'Argentina, anche se la Nazionale di Sampaoli non vuole essere messa tra le favorite. Poi dico ovviamente Svezia. Ha battuto squadre importanti nelle qualificazioni".