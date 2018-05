Ibrahimovic torna sui Mondiali: "Se voglio giocare, giocherò"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il solito Zlatan Ibrahimovic: sicuro di sé, anche troppo. Ai microfoni di Eurosport l'asso svedese torna a parlare della possibilità di un suo ritorno in Nazionale per i Mondiali di Russia: "La Fifa non può fermarmi, se voglio essere lì, ci sarò. Proprio come con la Svezia: se voglio giocare, giocherò. Questa non è una questione per la Fifa, è una questione mia e di quello che voglio". La palla passa ancora al commissario tecnico Jan Andersson, che in una recente intervista aveva ribadito il concetto che sarebbe stato lui a decidere chi portare ai Mondiali.