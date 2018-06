Il gol di Zielinski non basta: il Cile rimonta due gol alla Polonia, 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce in parità l'amichevole giocata allo Stadion Miejski di Poznań da Polonia e Cile. Doppio vantaggio dei padroni di casa grazie alle reti di Lewandowski (30') e Zielinski (34'), prima della risposta della Roja con Valdes (38') e Albornoz (56'). Per quanto riguarda gli "italiani" in campo, si segnalano i 46 minuti di Linetty della Sampdoria, i 90 di Zielinski del Napoli e i 46 di Cionek della SPAL.