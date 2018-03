Infantino: "Fiducioso sul VAR ai Mondiali. A marzo decideremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che l'IFAB deciderà il mese prossimo se avallare ufficialmente l'introduzione del VAR ai Mondiali di Russia. Parlando dalla capitale vietnamita Hanoi - riporta SportMediaset - Infantino ha ribadito che "il 3 marzo si deciderà se il VAR farà parte del regolamento e diventerà un aiuto ufficiale per gli arbitri o no". Il numero 1 della FIFA, da sempre favorevole alla tecnologia, ha detto di essere "fiducioso e positivo" in vista della riunione dell'IFAB.