Inghilterra, allarme rientrato per Rashford: già oggi in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allarme rientrato: ieri Rashford non si è allenato per un fastidio al ginocchio come previsto, dato che già martedì il c.t. Southgate aveva annunciato il suo lieve infortunio nell’ultimo allenamento mettendo in ansia i media inglesi, ma in realtà non si tratta di nulla di grave: Rashford dovrebbe tornare in campo già oggi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.