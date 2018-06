Inghilterra, Butland: "Lotterò fino alla fine per una maglia da titolare"

Fonte: tuttomondiali.it

Il portiere della Nazionale inglese Jack Butland ha parlato del ruolo da titolare che si contenderà con Pickford: "Fino a quando non c'è un annuncio ufficiale che dirà che non giocherò, continuerò a combattere per essere titolare, indipendentemente dal numero di maglia".