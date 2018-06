Inghilterra, Harry Kane: "Bello segnare, sto bene: una buona vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Nigeria in amichevole, l'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha detto: "E' stata una buona vittoria contro una squadra difficile. Siamo stati eccellenti nel primo tempo e abbiamo creato molte occasioni. Nel secondo tempo hanno segnato e ci hanno messo sotto pressione ma siamo rientrati in possesso del pallone e siamo tornati a giocare bene. Mi sento al meglio, è stato bello segnare, è sempre bello per un attaccante e ora penso alla partita di giovedì".