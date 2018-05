Inghilterra, Kane capitano. Stampa inglese: "Principe Harry"

Harry Kane sarà il capitano della Nazionale inglese per i Mondiali. La stampa d'oltremanica ha dedicato le sue prime pagine sportive in merito: "Principe Harry" titolano sia il Daily Express che Star Sport. "We Kane win it", ossia "Possiamo vincerla" in riferimento, con un gioco di parole, alla Coppa del Mondo è l'apertura di Sun Sport. "Yes, we Kane" scrive il Mirror parafrasando Barack Obama.