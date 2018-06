Inghilterra, Kane difende Sterling: "Critiche ingiuste ma è forte mentalmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore in Inghilterra, si è parlato molto di Raheem Sterling che dopo ha raggiunto il gruppo della nazionale in evidente ritardo rispetto a tutti gli altri. Tuttavia il giocatore del Manchester City è stato perdonato dalla squadra e dal ct Southgate dopo che ha chiesto scusa a tutti e il capitano della nazionale inglese Harry Kane lo ha difeso a spada tratta: "Penso che ci siano alcune critiche e articoli in giro che sono completamente ingiusti, ma sfortunatamente è parte del mondo in cui viviamo.

Nel campo ci si concentra esclusivamente sul calcio, sulle partite e sulla costruzione di una squadra. Ed è quello che stiamo facendo. Raheem è molto forte mentalmente. Si è allenato molto bene, è entrato in campo e ha giocato in modo eccellente. Come giocatori, tutto ciò che possiamo fare è combattere e giocare per il nostro paese al meglio delle nostre possibilità", ha detto Kane dopo l'amichevole contro la Nigeria che ha visto Sterling partire dal primo minuto.