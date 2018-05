© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Hart, ex portiere del Torino oggi al West Ham, ha commentato amaramente sui propri account social l'esclusione dalla lista dei convocati di Southgate per il Mondiale: "Non voglio mentire, sono devastato. Dopo due anni in cui ho cercato di reagire a situazioni difficili, è davvero dura per me accettare questa decisione. Sono orgoglioso di aver giocato ogni minuto nelle qualificazioni con la mia squadra e so di aver contribuito agli ottimi risultati. Buona fortuna alla squadra. I giocatori sanno che anche se non ci sarò, seguirò con indosso la maglietta dell’Inghilterra e farò il tifo per voi. Nessuna paura. Tre leoni e tanto orgoglio”.