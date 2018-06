Inghilterra, Lingard: "Abbiamo rassicurato Sterling, sempre tutti uniti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese Jesse Lingard ha commentato così in conferenza stampa lo "scandalo Sterling", che nei giorni scorsi si è tatuato un fucile sul polpaccio destro scatenando una bufera sui social: "Abbiamo rassicurato Sterling, gli amici e i compagni di squadra servono a questo. Stiamo insieme nei momenti buoni e in quelli meno buoni. Russia '18? Abbiamo sensazioni positive, sappiamo che il Mondiale sarà un gran test per noi".