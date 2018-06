Inghilterra, Southgate: "Buona prestazione, secondo tempo da rivedere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Nigeria in amichevole, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha commentato la prestazione dei suoi: "Penso che abbiamo giocato molto bene, soprattutto con la palla, in situazioni molto più positive rispetto alle partite recenti, siamo stati meritatamente avanti due gol nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti con lentezza e ci è voluto un po' per adattarci a cambiare forma, così abbiamo subito gol. Ma si è creata una grande atmosfera per difendere bene e controllare la gara".