Inghilterra, Southgate: "Noi siamo pronti, sappiamo come vogliamo giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Tunisia, il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha assicurato che i suoi giocatori sono pronti al debutto: "Sono pronti. Se giocassero oggi, sarebbero pronti. Dobbiamo assicurarci che non facciano troppi sforzi fisici, non dobbiamo sovraccaricarli di informazioni. E' chiaro come vogliamo giocare, è tutto chiaro sugli avversari".