Inghilterra, Southgate: "Possiamo sognare il Mondiale ma serve lavoro"

Gareth Southgate crede nel Mondiale. Il commissario tecnico dell'Inghilterra infatti ha spiegato che crede nel sogno come tutti i suoi giocatori: "Perché dovrei limitare ciò che sentono sia possibile? Il mio lavoro è permettere alle persone di sognare. Qual è il modo di dire? Rendi l'impossibile possibile. Questi giocatori hanno un'età e una fame, e hanno un entusiasmo e tanta qualità, in modo che possano continuare a migliorare. Ma dobbiamo migliorare per raggiungere le ultime fasi di un torneo e ci vorrà molto lavoro nelle prossime settimane e un impegno enorme, ma sto vedendo che stanno accettando questa sfida".