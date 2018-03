Inghilterra, Southgate resterà CT anche in caso di fallimento in Russia

Gareth Southgate rimarrà sulla panchina della Nazionale inglese anche se i Tre Leoni non dovessero cogliere risultati soddisfacenti. Le rassicurazioni arrivano direttamente dall'a.d. della Federazione, Martin Glenn: "Vogliamo un progetto a lungo termine. Sarebbe assurdo licenziare Gareth, che è stato nominato un anno fa e ha sottoscritto un contratto di quattro anni. Il Mondiale sarà importante per la crescita di una squadra giovane come la nostra. Non sono stati fissati obiettivi particolari".