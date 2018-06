Inghilterra, Southgate: "Sterling? Non promuove le armi, un tattoo è arte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Nazionale inglese Gareth Southgate ha commentato così in conferenza stampa lo "scandalo Sterling", che nei giorni scorsi si è tatuato un fucile sul polpaccio destro scatenando le polemiche sui social: "Sterling? Un tatuaggio è come una forma d'arte. Ha un significato individuale, non significa certo che Sterling voglia promuovere le armi come si è detto in queste ore. Lui è forte e sa che ha tutto il nostro sostegno, ha un bel carattere ed è concentrato solamente sul campo. Sterling è un calciatore di talento, mi piace lavorare con lui. Sa che nulla ti viene regalato nella vita, devi combattere fino in fondo. Lingard? Domani partirà dal 1' nell'amichevole con la Nigeria. Lui e Dele Alli possono giocare insieme. Tutti i nostri calciatori offensivi hanno caratteristiche e abilità differenti. Lingard è un giocatore fantastico nel lavoro senza palla, un'ottima connessione tra centrocampo e attacco".