Inghilterra, timore Belgio. L'assenza di Nainggolan spaventa Southgate

"Radj KO not so ggood...", titola all'interno delle sue pagine sportive il The Sun. L'oggetto del pezzo è Radja Nainggolan, ma per una volta non c'è il mercato dietro. L'assenza dall'elenco dei convocati del Belgio del centrocampista della Roma potrebbe essere visto come un vantaggio, ma per il tabloid in realtà è tutto il contrario. Perché l'esclusione di uno con le qualità di Nainggolan in un certo senso sottolinea la forza, la completezza, della rosa di Roberto Martinez che sarà nello stesso gruppo dell'Inghilterra in Russia.