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Russia 2018

Iniesta: "Sarà il mio ultimo Mondiale, ma potrei continuare con la Spagna"

05.06.2018 22:57 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 4260 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Nazionale spagnola Andres Iniesta, intervistato da As, non ha escluso la possibilità di continuare a vestire la maglia della Roja dopo il Mondiale: "Col Portogallo sarà una gara complicata, ma ci servono tre punti per iniziare bene il nostro cammino. Sono ottimista in vista del Mondiale, abbiamo il giusto mix tra giovani ed esperti. Questo sarà il mio ultimo Mondiale, ma lo affronterò come se fosse il primo. È una sfida molto grande per me. Veniamo da due delusioni cocenti e vogliamo invertire il trend in Russia. Una volta finito, analizzerò tutto e deciderò cosa fare con la Nazionale. Non escludo la possibilità di continuare, anche se so che sarà difficile".
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