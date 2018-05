Inter, Spalletti: "Brozovic ha personalità. E ora ha trovato equilibrio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La crescita di Marcelo Brozovic è stata una delle tematiche trattate da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Questo il pensiero del tecnico di Certaldo: "E' un calciatore che ha personalità, si prende la responsabilità di provare delle giocate e di dare sbocchi diversi alla squadra. Servono in alcuni momenti. Certe volte però non ha avuto la forza caratteriale di sostenere le sue giocate. Sono convinto che lui ora abbia trovato quell'equilibrio giusto per continuare a fare bene".