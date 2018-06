Iran-Marocco 1-0, Le Matin: "Vittoria regalata da Bouhadouz"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano marocchino Le Matin titola "Bouhadouz regala la vittoria all'Iran nel recupero". E' un esordio complicato quello della Nazionale di Hervè Renard ai Mondiali di Russia 2018 con il ko per 1-0 contro gli iraniani e le reazioni a caldo non sono leggere. "Un ko crudele -spiega il giornale- perché i Leoni dell'Atlas hanno dominato per tutta la gara".