Islanda, ct lascia valigia sul bus: "Spero sia l'unico errore al Mondiale"

Curioso siparietto prima della partenza dell'Islanda per il Mondiale. Il ct Heimir Hallgrimsson ha dimenticato infatti la sua valigia sull'autobus, con tanto di pc con tutti i dati sulla Nazionale, ritardando così la partenza del gruppo di ben 30 minuti: "È stato bello per i ragazzi - ha scherzato ai canali della Federazione il commissario tecnico - che mi hanno preso in giro. Ma spero che questo sia il mio unico errore del torneo".